Джеко прямо высказался о своем возрасте

Джеко о возрасте: «Я не тот, кого можно сбрасывать со счетов. 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше работы, чем другим»
Эдин Джеко порассуждал о том, как возраст влияет на его работоспособность.
39-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины на прошлой неделе перешел в «Фиорентину».
«Возраст не имеет значения, я пока не тот, кого можно сбрасывать со счетов. За всем стоит работа, которой 39-летнему игроку приходится выполнять даже больше, чем другим. Я чувствую себя хорошо, мы усердно работаем, и это принесет нам удовлетворение в будущем. Влияние клуба, игроков и тренера [Пиоли], который прибыл одновременно со мной, было очень позитивным. Игроки очень мотивированы и готовы работать, а тренер постепенно доносит до нас то, что он хочет видеть на поле. Мы много думаем о [Лиге конференций]. Это еврокубковый турнир, и мы определенно хотим пройти как можно дальше», – сказал форвард «Фиорентины» в интервью Sky Sport.
Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»
Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»
Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»
Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»
Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»
Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»