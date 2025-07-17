Футболист получил тяжелую травму, празднуя гол в стиле Роналду

Нападающий бразильского клуба «Гремио Пруденте» Кесли неудачно приземлился на газон и получил травму после празднования в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду.

Инцидент произошел в среду во время матча шестого тура Кубка Паулисты между «Монте Асуль» и «Гремио Пруденте». 30‑летний Кесли забил и начал праздновать взятие ворот в фирменном прыжке с разворотом, однако неудачно приземлился на газон и получил травму.

Нападающего унесли с поля на носилках, у него подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Предполагается, что он может пропустить более полугода.

Встреча завершилась со счетом 1:1.