«Ужасно обидно». В «Спартаке» прокомментировали ситуацию вокруг Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «Матч ТВ» назвал очень обидной ситуацию вокруг бывшего футболиста Квинси Промеса.

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В феврале прошлого года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Власти Нидерландов ранее обратились к ОАЭ с просьбой экстрадировать футболиста. В ОАЭ также было возбуждено дело против Промеса — он не вернулся со сбора «Спартака» в Россию из‑за ДТП в Дубае и в ожидании судебного решения провел два месяца в тюрьме, а затем был выпущен под залог без возможности покидать страну. В сезоне‑2024/25 нидерландец выступал за клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ «Юнайтед». В июне 2025 года он был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды

— Как вы смотрите на ситуацию вокруг Промеса? Продолжает ли клуб помогать ему юридически?

— На данный момент он экстрадирован в Нидерланды и там идет судебное заседание. В данный момент его защищает его адвокат.

— Ваше личное мнение относительно этой ситуации?

— Ужасно обидно, естественно. Мне очень нравилась его игра.

— Можно ли было этого избежать?

— Сложно сказать, — сказал Малышев «Матч ТВ».

Промес выступал за «красно‑белых» с 2014 по 2018 год, а после вернулся в команду в феврале 2021‑го. В июле 2024 года нидерландец покинул «Спартак». Вместе с московской командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.