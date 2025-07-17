«Айнтрахт» отказал «Ливерпулю» на предложение в 80 млн долларов

«Айнтрахт» не продал Экитике в «Ливерпуль» за 80+ млн евро. Переговоры между клубами продолжаются
«Ливерпуль» направил первое официальное предложение о трансфере Юго Экитике.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между клубами продолжаются, несмотря на то, что «Айнтрахт» отклонил изначальное предложение.
Отмечается, что Экитике уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», и условия личного контракта не станут проблемой.
По данным The Athletic, мерсисайдцы предлагают более 80 млн евро за форварда.
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