«Айнтрахт» отказал «Ливерпулю» на предложение в 80 млн долларов

«Ливерпуль» направил первое официальное предложение о трансфере Юго Экитике.

© Sports.ru

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между клубами продолжаются, несмотря на то, что «Айнтрахт» отклонил изначальное предложение.

Отмечается, что Экитике уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», и условия личного контракта не станут проблемой.

По данным The Athletic, мерсисайдцы предлагают более 80 млн евро за форварда.