Экс-защитник «Барсы» перешел в «Бетис»

Экс-защитник «Барсы» Фирпо перешел в «Бетис». Контракт – до 2028-го
Хуниор Фирпо стал игроком «Бетиса».
В конце мая 28-летний защитник покинул «Лидс» в качестве свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.
Новое соглашение игрока с «Бетисом» рассчитано до 2028 года. Фирпо – воспитанник клуба из Севильи, ранее он уже играл за его резервную и основную команды.
В Испании футболист также выступал за «Барселону» – с 2019 по 2021 год.
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