«Сассуоло» заинтересован в подписании Мухина

По данным издания Calcioline, итальянский клуб «Сассуоло» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину. 23-летний футболист имеет действующий контракт с московской командой до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Мухин провёл за ЦСКА лишь один матч из-за травмы, но при этом вместе с красно-синими стал обладателем Кубка России. Новый сезон 2025/26 чемпионата России стартует 18 июля. Матч 1-го тура «Оренбург» - ЦСКА пройдет 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.