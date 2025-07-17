Полузащитник «Динамо» перешел в «Пари НН»

Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН». Контракт – на три года
Даниил Лесовой перешел в «Пари НН» из «Динамо».
27-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с нижегородским клубом.
Прошлый сезон игрок провел в кипрском «АЕЛ» на правах аренды. Лесовой был игроком «Динамо» с 2020 года.
Сообщалось, что москвичи отпустили Лесового бесплатно, но сохранили право обратного выкупа игрока за 1 млн евро.
Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»
Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»
Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»
Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»
Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»
Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»