Лесовой перешел из «Динамо» в «Пари НН». Контракт – на три года

Sports.ru

Даниил Лесовой перешел в «Пари НН» из «Динамо».

Полузащитник «Динамо» перешел в «Пари НН»
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27-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с нижегородским клубом.

Прошлый сезон игрок провел в кипрском «АЕЛ» на правах аренды. Лесовой был игроком «Динамо» с 2020 года.

Сообщалось, что москвичи отпустили Лесового бесплатно, но сохранили право обратного выкупа игрока за 1 млн евро.

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