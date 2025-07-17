Деян Станкович назвал свою цель в «Спартаке» на новый сезон РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал свою цель на новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024-го. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

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