В «Сассуоло» опровергли возможное приобретение Мухина

Директор скаутского отдела «Сассуоло» Давиде Каньини высказался о возможной покупке полузащитника ЦСКА Максима Мухина.

«Интерес «Сассуоло» к Мухину? Это фейковые новости. Он не входит в наши списки», – сказал Каньини в интервью Odds.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Мухин вместе с командой выиграл Кубок России. В финале был повержен «Ростов» в серии пенальти, но на поле Максим так и не вышел.

ЦСКА начнет сезон с выездного матча против «Оренбурга». Встреча первого тура РПЛ состоится 21 июля.