Ловчев рассказал, что мешает Глушенкову

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил «Матч ТВ», что перепады в настроении мешают нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову показывать стабильную игру.

В прошедшем сезоне МИР РПЛ на счету Глушенкова девять голов и две передачи за «Зенит» в 20 матчах.

— Максим Глушенков вписывается в бразильскую компанию «Зенита»?

— Вписывается, но это парень со сложным характером. И у него будут постоянные перепады. То ему будет хотеться играть, и он будет доказывать, а то в какой‑то момент он будет обижаться на других, третьих и четвертых. Он умеет играть в футбол, в принципе, и ему комфортно с этими бразильцами, но перепады в настроении ему мешают, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Зенит» в первом туре 20 июля сыграет на своем поле с «Ростовом».