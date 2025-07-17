Ловчев рассказал, что мешает Глушенкову

«Глушенкову мешают перепады в настроении» — Ловчев
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил «Матч ТВ», что перепады в настроении мешают нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову показывать стабильную игру.
В прошедшем сезоне МИР РПЛ на счету Глушенкова девять голов и две передачи за «Зенит» в 20 матчах.
— Максим Глушенков вписывается в бразильскую компанию «Зенита»?
— Вписывается, но это парень со сложным характером. И у него будут постоянные перепады. То ему будет хотеться играть, и он будет доказывать, а то в какой‑то момент он будет обижаться на других, третьих и четвертых. Он умеет играть в футбол, в принципе, и ему комфортно с этими бразильцами, но перепады в настроении ему мешают, — сказал Ловчев «Матч ТВ».
Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля. «Зенит» в первом туре 20 июля сыграет на своем поле с «Ростовом».
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