Назван лучший арбитр ушедшего сезона РПЛ

Кирилл Левников признан лучшим судьей сезона‑2024/25, следует из рейтинга, опубликованного на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг судей в матчах МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) и FONBET Кубка России. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).

На второй строчке списка расположился Артем Чистяков, топ‑3 замкнул Сергей Иванов.

Далее рейтинг арбитров выглядит следующим образом:

4. Виталий Мешков

5. Алексей Сухой

6. Павел Кукуян

7.Сергей Карасёв

8. Владимир Москалёв

9. Евгений Кукуляк

10. Василий Казарцев

11. Иван Абросимов

12. Сергей Чебан

13. Егор Егоров

14. Ян Бобровский

15. Павел Шадыханов