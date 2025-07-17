Назван лучший арбитр ушедшего сезона РПЛ

РФС признал Левникова лучшим арбитром прошедшего сезона
Кирилл Левников признан лучшим судьей сезона‑2024/25, следует из рейтинга, опубликованного на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Департамент судейства и инспектирования РФС представил рейтинг судей в матчах МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) и FONBET Кубка России. Он рассчитывается как сумма параметров, умноженных на их вес: оценка департамента судейства и инспектирования (67%), сложность матча (20%), важность матча (10%), количество матчей в сезоне (1%), постоянство хороших оценок (1%), уровень фитнеса и здоровья (1%).
На второй строчке списка расположился Артем Чистяков, топ‑3 замкнул Сергей Иванов.
Далее рейтинг арбитров выглядит следующим образом:
6. Павел Кукуян
7.Сергей Карасёв
10. Василий Казарцев
11. Иван Абросимов
12. Сергей Чебан
13. Егор Егоров
14. Ян Бобровский
15. Павел Шадыханов