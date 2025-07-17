"Пари Сен-Жермен" намерен приобрести капитана "Краснодара" Сперцяна

Французский "ПСЖ" ведет переговоры о переходе в клуб бывшего партнера Матвея Сафонова по "Краснодару" Эдуарда Сперцяна.

По информации Armenie Football в соцсетях, спортивный директор парижан Луис Кампос проводит переговоры с окружением Сперцяна и намерен договориться о трансфере игрока уже в летнее трансферное окно.

Источник отмечает, что переговоры уже заметно продвинулись. Трансферная стоимость 25-летнего Сперцяна составляет 25 миллионов евро. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Выступающий за сборную Армении футболист в прошлом сезоне отметился 11-ю забитыми мячами и семью голевыми передачами. Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны других клубов, но до конкретных переговоров с клубом дело так и не дошло.

В "ПСЖ" уже выступает один бывший игрок "Краснодара" - голкипер сборной России Матвей Сафонов.