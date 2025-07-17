Рахимов прокомментировал задачи «Рубина» на сезон

«Чтобы забраться выше, нужно еще много сделать». Рахимов — о задачах «Рубина» на сезон
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о задачах казанского футбольного клуба на предстоящий сезон, а также отметил, что в первом туре МИР РПЛ команде предстоит непростой матч с грозненским «Ахматом».
Встреча пройдет в Грозном в воскресенье и начнется в 20:30 мск.
— Был очень короткий подготовительный период, но в то же время думаю, они не растеряли всей базы, которая была с прошлого года. Будем надеяться, что придет игровой тонус. Что касается задач клуба, пока мы прыгаем выше головы, определенного запаса прочности у нас нет. Мы знаем, что будем биться и отдаваться в каждой игре. Имеем желание подняться выше, но пока нет больших приобретений. Зимой не было приобретений, нам сложно было весной, но удалось добыть определенное количество очков и подняться в таблице. Нужно правильно и адекватно оценивать ситуацию. Чтобы забраться выше, нужно еще много сделать. Мы обязаны работать на трансферном рынке, нужна свежая кровь. К сожалению, пока мы стоим. Нужно закрывать дырки. Да, надо понимать, что они приобрели семь футболистов, и достаточно качественных футболистов. Тем более играем там. Они прекрасно понимают, что произошло в прошлом году. Они будут стараться выступить совершенно по‑другому в этом сезоне, и это понятно. Поэтому мы всегда знаем, что там нас ждет тяжелый матч, но простых матчей вообще не будет, — сказал Рахимов в интервью пресс‑службе клуба.
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