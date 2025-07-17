Рахимов прокомментировал задачи «Рубина» на сезон

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о задачах казанского футбольного клуба на предстоящий сезон, а также отметил, что в первом туре МИР РПЛ команде предстоит непростой матч с грозненским «Ахматом».

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Встреча пройдет в Грозном в воскресенье и начнется в 20:30 мск.