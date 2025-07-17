Юрий Сёмин поделился, чего ждёт от нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«На мой взгляд, хоть и появляется какой-то негатив в отношении нашего чемпионата, наверное, это нормальное явление. Будут какие-то коррективы и поправки. Но положительных моментов больше. Футбол прогрессирует и идёт дальше. Увеличивается количество людей с каждым сезоном. Интерес к нашему чемпионату — один из важных факторов, который есть. Все моменты, которые были на протяжении нашего чемпионата, бывают и в других странах. В Испании бывают такие моменты. Мы ориентируемся на положительные моменты. Ждём интересных матчей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сезон-2025/2026 РПЛ откроется в пятницу, 18 июля. В первом матче нового чемпионата столичное «Динамо» примет на своём поле калининградскую «Балтику». Завершится 1-й тур в понедельник, 21 июля, матчем «Оренбург» — ЦСКА.