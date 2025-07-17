Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Чайки»

Российский специалист Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Чайки» (Песчанокопское), сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Первой Лиги.

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Соглашение с Комбаровым заключено на год.

— Добро пожаловать в стаю, Дмитрий Владимирович! — говорится в сообщении «Чайки».

Тренерская карьера специалиста началась в петербургской «Звезде» в 2022 году. Под руководством Дмитрия Комбарова «Звезда» достигла рекорда: первый выход в 1/4 финала Кубка России пути регионов. 19 января 2024 года стал главным тренером московского «Спартака-2». В марте 2025 года получил лицензию UEFA Pro. За карьеру футболиста Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака», также выступал за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и сборную России.