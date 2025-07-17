Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Чайки»

Спорт день за днем

Российский специалист Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Чайки» (Песчанокопское), сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Первой Лиги.

Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Чайки»
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Соглашение с Комбаровым заключено на год.

— Добро пожаловать в стаю, Дмитрий Владимирович! — говорится в сообщении «Чайки».

Тренерская карьера специалиста началась в петербургской «Звезде» в 2022 году. Под руководством Дмитрия Комбарова «Звезда» достигла рекорда: первый выход в 1/4 финала Кубка России пути регионов. 19 января 2024 года стал главным тренером московского «Спартака-2». В марте 2025 года получил лицензию UEFA Pro. За карьеру футболиста Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака», также выступал за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и сборную России.

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