«Реал» отчитался о рекордной выручке

«Реал» подвел итоги финансового года.

Выручка мадридского клуба без учета трансферов по итогам финансового года-2024/25 достигла рекордного значения в 1,185 миллиарда евро – это на 10% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль составила 24,3 миллиона евро – на 56% больше, чем в прошлом году. Показатель EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составил рекордные для клуба 242,9 млн евро.

Собственный капитал мадридцев вырос до 598 миллионов евро. Коэффициент долг/собственный капитал составил 0, что «отражает максимальную платежеспособность и абсолютную финансовую автономию».

Чистый долг клуба, без учета займов на реконструкцию стадиона, оценивается в 12 миллионов евро. Непогашенный остаток по кредитам составляет 1,132 миллиарда евро.