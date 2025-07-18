«Зенит» выдвинул одно требование для покупателей Вендела — Egool

Санкт-петербургский «Зенит» намерен продать бразильского полузащитника команды Вендела и установил одно требование для покупателей. Об этом сообщает журналист издания Egool Фелипе Лемос.

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По информации источника, «Зенит» хочет получить от € 17 млн до € 20 млн с учётом бонусов за 27-летнего бразильца. Отмечается, что «Палмейрас» является наиболее заинтересованным в Венделе клубом после срыва переговоров с «Фламенго» и несостоявшегося перехода в «Ботафого». Тем не менее, подчёркивается, что клуб из Сан-Паулу пока не начал официальные переговоры.

Утверждается, что «Палмейрас» начнёт официальные переговоры только в случае продажи колумбийского опорного полузащитника Ричарда Риоса, в услугах которого заинтересован всё тот же «Зенит» и итальянская «Рома».

Ранее стало известно, что Вендел объявил о возвращении в Россию. В СМИ сообщалось, что полузащитник хочет продолжить свою карьеру на родине.

Напомним, сине-бело-голубые стартуют в новом сезоне Российской Премьер-Лиги домашним матчем с «Ростовом» уже 20 июля.