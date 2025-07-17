Агент Угальде рассказал об интересе к игроку со стороны «ПСЖ»

Агент Курт Морсинк, занимающийся юридическими делами нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о трансферных предложениях, которые поступают по игроку.

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«"ПСЖ" был одним из клубов, с которыми у нас были очень серьезные переговоры, но их было много. Дело в том, что 20 миллионов евро в условиях финансового фейр-плей ФИФА и ситуации с Россией – это немного ограничивает круг клубов. Но "ПСЖ" – один из тех, у кого есть зелёный свет для переговоров с Россией, как и у "Фейеноорда"», – поделился Морсинк в эфире программе Estadio TD+.

В минувшем сезоне Угальде сыграл в 36 матчах, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Текущая рыночная стоимость форварда оценивается Transfermarkt в 15 миллионов евро. «Спартак» начнет будущий сезон РПЛ с домашнего матча против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет 19 июля.