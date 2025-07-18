Заболотный высказался о приеме в "Спартаке"

Новичок московского «Спартака» Антон Заболотный заявил, что постарается понравиться болельщикам команды, передает «РБ Спорт».

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«Быстро ли примут болельщики? Я их полностью понимаю, понимаю их реакцию. Они не обязаны меня принимать, но я сделаю все, чтобы изменить их мнение. Я готов выложиться на все 100%, играю ради команды», — сказал Заболотный.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.