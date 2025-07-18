Ямаль стал главным претендентом на "Золотой мяч"

Известный портал TNT Sports опубликовал обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" после клубного чемпионата мира. Его лидером стал 18-летний нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль. Согласно информации на сайте издания, полузащитник "ПСЖ" Витинья, лидировавший в июньской версии рейтинга, опустился на вторую позицию. На третьем месте оказался хавбек "Челси" Коул Палмер, который ранее не попадал в топ-10. Четвертую строчку занимает нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле, который ранее был вторым.

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Последнее обновление рейтинга состоится в августе, тогда же станут известны имена номинантов на "Золотой мяч". Церемония награждения запланирована на 22 сентября, она состоится в Париже.

В сезоне-2024/25 Ламин Ямаль провёл 54 матча во всех турнирах. Он отдал 15 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании, тем самым став лучшим ассистентом сезона. По данным интернет-портал Transfermarkt, трансферная стоимость игрока "Барселоны" оценивается в 180 миллионов евро.