Тренер "Балтики" рассказал о проблеме перед матчем с "Динамо"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, что его команда столкнулась с проблемой перед матчем первого тура РПЛ с московским "Динамо".

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"Один нюанс: у нас были согласованы два матча с "Сочи" 13-го числа, а чемпионат открывается на день раньше выходных. Приходится корректировать программу подготовки, которая много лет успешно используется. Если бы играли 19-го, всем нам — тренерскому, медицинскому штабу — было бы спокойнее", – приводит слова Талалева "Чемпионат".

По итогам товарищеского матча "Сочи" с "Балтикой" южане одержали победу со счетом 2:1.

Встреча "Балтики" с "Динамо" состоится в пятницу, 18 июля в 20:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". По итогам прошедшего сезона Калиниградский клуб занял первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, обеспечив себе место в Российской Премьер-Лиге после годичного перерыва.

Бело-голубые заняли пятое место в чемпионате России, набрав 56 баллов в 30 встречах. Летом этого года "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера.