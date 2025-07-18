Российский футболист отказался выступать за Сербию

Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался выступать за Сербию. Об этом рассказал его брат, полузащитник «Спартака» Данил Пруцев Sport24.

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Данил заявил, что его брата приглашали в молодежную сборную Сербии. «Но он отказался. Хочет выступать за Россию», — поделился игрок красно-белых.

В мае 2023-го Пруцев получил сербское гражданство. Отмечалось, что в этом футболисту помог клуб.

22-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. За это время его дважды отдавали в аренду в «Целе».

В России он ранее выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Пруцев также провел две игры в составе молодежной сборной России.