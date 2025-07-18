Полузащитник «Локомотива» рассказал, как его рвало после тренировок

Полузащитник московского «Локомотива» Данила Годяев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что плохо чувствовал себя на первых тренировках в основной команде.

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21‑летний Годяев дебютировал за основной состав «Локомотива» 28 февраля. Он провел 10 матчей в МИР РПЛ, не отметившись голевыми действиями. Футболист присоединился к железнодорожникам на зимнем сборе в ОАЭ, до этого выступая за дзержинский «Арсенал».

— Знал, что такое зимний сбор у Михаила Галактионова?

— Нет, никаких представлений не было. Ощутил эту «сладость» только после того, как приехал (улыбается). По факту это был мой первый настоящий сбор с топ‑командой. То, что было в «Арсенале», с этим не сравнить. Ну и условия… Знаешь, в «Арсенале» на зимнем сборе мы тренировались на натуральном поле. Рядом — трасса, всё в снегу, метель задувает в лицо. И мы тесты беговые сдавали, утаптывая сугробы.

— Нагрузки выдерживал?

— Нет, не всегда получалось, после первых тренировок даже рвало. Я же приехал с неоптимальным весом, нужно было приводить себя в порядок. Потом пришлось мне «выходные» давать, потому что организм не справлялся с объемом. До сих пор у меня в «избранном» лежит фотография, как страшный сон вспоминаю, где я в маске, как бульдог, немного толстенький. У меня было три дня, чтобы от лишних килограммов избавиться, поэтому работал мощно.

— Неожиданно для первого сбора с основой приехать с жирком.

— Хотя я занимался в зале перед сборами, готовился! Понимал, куда еду. Но если сравнить фотографию с тем, как я выгляжу сейчас, это два разных человека. Полностью отказался от сладкого, на ужин — только рыбка, салат, ничего жирного. Поэтому, когда на сборах начались основные бега, показатели организма были плохие, и меня не допускали на тренировки., — сказал Годяев в интервью «Матч ТВ».