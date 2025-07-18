УЕФА запретило проводить матчи Евро‑2032 на «Сан‑Сиро»

Футбольный стадион «Сан‑Сиро» в Милане не прошел проверку УЕФА на право проведения матчей чемпионата Европы 2032 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первоначальная проверка конструкции выявила недостатки, и в настоящее время стадиону не дано разрешение на проведение матчей этого турнира.

- Даже модернизации будет недостаточно, несмотря на то, что на нее отведено семь лет: сооружение слишком устарело, чтобы быть эффективным. У муниципалитета и клуба, не получивших право на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года, будет чуть больше года, чтобы представить альтернативный, окончательный проект, — говорится в материале.

Исполком УЕФА утвердил Италию и Турцию хозяевами финальной стадии чемпионата Европы 2032 года. Италия и Турция представили в заявке 20 стадионов, 10 из которых — по пять от каждой страны — будут выбраны к октябрю 2026 года.