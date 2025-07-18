«Локомотив» продлил контракт с Морозовым

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов продлил контракт с московским футбольным клубом, сообщает пресс‑служба железнодорожников.

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Новое соглашение 24‑летнего игрока рассчитано до лета 2029 года.

Морозов является выпускником академии московского клуба. В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах за железнодорожников, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

«Локомотив» в матче первого тура МИР РПЛ в субботу дома сыграет с «Сочи». Прямую трансляцию встречи смотрите 19 июля на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 17:55, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.