Тренер ЦСКА рассказал, сколько должны забивать форварды

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини обозначил, что нужно сделать "армейцам", чтобы повысить эффективность у чужих ворот.

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— Есть хавбеки, забивающие по 10-12 голов за сезон, и это очень помогает командам, за которые они выступают. Не говорю уже о форвардах — именно их результативность является определяющим фактором, помогающим регулярно выигрывать матчи. Именно здесь кроются резервы для усиления нашей игры. Если у тебя есть два-три нападающих, которые могут забивать по десять голов за сезон, твоя команда точно будет способна решать самые высокие задачи, — сказал Челестини в интервью Bobsoccer.

В первом официальном матче во главе ЦСКА Фабио Челестини стал обладателем Суперкубка России. "Армейцы" обыграли "Краснодар" со счётом 1:0. Предыдущим местом работы швейцарского тренера был "Базель". В минувшем сезоне он выиграл с командой чемпионат и Кубок Швейцарии.

ЦСКА в прошлом сезоне под руководством Марко Николича завоевал бронзовые медали в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. Сербский специалист покинул команду в летнее межсезонье и перешел в греческий АЕК. Первый тур в Российской Премьер-Лиге ЦСКА проведет на выезде против "Оренбурга". Игра пройдет в понедельник, 21 июля.