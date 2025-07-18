Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Италии

Хейлунд заинтересовал «Милан». Итальянский клуб оценивает возможность трансфера форварда «МЮ»
Расмус Хейлунд может продолжить карьеру в Серии А.
Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» проявляет «Милан», который намерен подписать форварда для тренера Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Сейчас итальянский клуб пытается понять, насколько возможно осуществить трансфер футболиста сборной Дании.
Ранее сообщалось, что игрок не собирается покидать английскую команду.
В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил четыре гола в 32 матчах АПЛ.