Семин рассказал, кто забивает в первых турах

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с Rusfootball.info ожиданиями от старта нового сезона РПЛ.

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- Юрий Павлович, кого считаете фаворитом стартующего чемпионата?

- Ожидания от чемпионата - хорошие, с интересом жду. Думаю, все болельщики очень соскучились. Потому что прошедший сезон получился очень интересный. Думаю, что "Краснодару" и "Зениту" конкурентов добавится: ЦСКА, "Динамо" (Москва)... И для разнообразия было бы очень хорошо, чтобы "Спартак" и "Локомотив" составили конкуренцию. Вот шесть команд, которые находятся на хорошем уровне. Они могут бороться за самые высокие места. Но предсказать, что и как будет, может только ясновидящий.

- Как считаете, первый тур может чем-то удивить?

- В первых турах всегда аутсайдеры набирают очки. Думаю, не будет исключением и предстоящий тур. Но у кого они их отберут? Посмотрим, что будет.