Абаскаль рассказал, следит ли еще за чемпионатом России

Бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что, несмотря на отъезд из России, продолжает следить за всеми событиями вокруг РПЛ.

«Конечно, буду следить за новым сезоном РПЛ. Я всегда внимателен к тому, что происходит в российском футболе», – приводит слова Абаскаля Metaratings.ru.

Абаскаль был главным тренером «Спартака» в период с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

На данный момент испанский специалист руководит мексиканским «Атлетико Сан-Луис».

Новый розыгрыш чемпионата России 2025-2026 годов начинается 18 июля.

Открывающая 1-ый тур РПЛ игра между «Динамо» и калининградской «Балтикой» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

В минувшем сезоне 2024-2025 золотые медали РПЛ выиграл «Краснодар». Команда под руководством Мурада Мусаева набрала 67 очков, обойдя в турнирной таблице на один балл петербургский «Зенит».