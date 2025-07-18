Суперкомпьютер назвал фаворита сезона в РПЛ

"Зенит" является основным претендентом на чемпионский титул в стартующем 18 июля чемпионате РПЛ.

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К такому выводу пришел суперкомпьютер Opta Sports, сделавший прогноз на сезон 202/26 в РПЛ.

Шансы заметно укрепившего состав "Зенита" на титул он оценил в 40 процентов. На второй строчке среди фаворитов московский ЦСКА - 17 процентов. Армейцы уже выиграли Суперкубок страны, обыграв чемпиона РПЛ прошлого сезона "Краснодар".

Краснодарцы в списке претендентов идут третьими - 15,5 процента.

Далее расположились "Спартак" (11,9%), "Динамо" (8,1%) и "Локомотив" (5%).

По версии суперкомпьютера, главными претендентами на прямой вылет из РПЛ являются "Оренбург" и "Пари НН".