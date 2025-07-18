Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал не драматизировать события последних месяцев в российском футболе.

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КДК РФС 10 июля принял решение об исключении московского «Торпедо» из числа участников МИР РПЛ сезона‑2025/26, место московского клуба по решению бюро исполкома РФС занял «Оренбург». Ранее из числа участников РПЛ сезона‑2025/26 были исключены подмосковные «Химки», не получившие лицензию РФС.

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