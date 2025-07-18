Семак призвал не драматизировать события последних месяцев в российском футболе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал не драматизировать события последних месяцев в российском футболе.
КДК РФС 10 июля принял решение об исключении московского «Торпедо» из числа участников МИР РПЛ сезона‑2025/26, место московского клуба по решению бюро исполкома РФС занял «Оренбург». Ранее из числа участников РПЛ сезона‑2025/26 были исключены подмосковные «Химки», не получившие лицензию РФС.
— Оцените все события, которые произошли в российском футболе. Александр Дюков призвал не драматизировать то, что произошло. Вам близка эта точка зрения?
— Не надо ничего драматизировать. Согласен с Александром Дюковым. Грустно, когда такие ситуации складываются. Это создает огромные проблемы для планирования календаря, для пересмотра регламента, когда возникает куча спорных вопросов, что нужно делать в той или иной ситуации, потому что претендентов такого характера еще не было.Всплывают и судейские вопросы. Один из «Крыльев Советов», потом другой вопрос. Конечно, это требует разбирательств, наведения порядка, делегирования тех или иных полномочий, чтобы не получилось, что один человек отвечает и за судейство, и сам оценивает уровень этого судейства. Нужно наводить порядок. Но все мы можем критиковать. Нужно принимать дельные шаги, чтобы улучшать эту ситуацию, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».
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