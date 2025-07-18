«Будет наказан». Семак – о Венделе

Семак о Венделе: «Будет наказан, меру объявит руководство. Он ищет варианты. Не найдет – останется игроком «Зенита»
Сергей Семак сообщил, что «Зенит» накажет Вендела.
Бразильский полузащитник вернулся в Санкт-Петербург, пропустив подготовку команды к новому сезону Мир РПЛ.
– Как быть с Венделом?
– Ребята воспринимают его как Вендела. Талантливый игрок. Есть минусы. Будет наказан. Меру наказания объявит руководство. Мы же отталкиваемся от игровой модели и его качеств.
Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то останется игроком «Зенита», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.