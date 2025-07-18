«Будет наказан». Семак – о Венделе

Сергей Семак сообщил, что «Зенит» накажет Вендела.

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Бразильский полузащитник вернулся в Санкт-Петербург, пропустив подготовку команды к новому сезону Мир РПЛ.

– Как быть с Венделом?

– Ребята воспринимают его как Вендела. Талантливый игрок. Есть минусы. Будет наказан. Меру наказания объявит руководство. Мы же отталкиваемся от игровой модели и его качеств.

Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то останется игроком «Зенита», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.