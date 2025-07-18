"Зенит" накажет Вендела за длительное отсутствие на тренировочных сборах

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник Вендел будет наказан за долгое отсутствие в расположении команды.

Вендел вернулся в "Зенит" только 16 июля, всего за несколько дней до старта нового сезона РПЛ. С июня переговоры о его покупке ведет турецкий "Фенербахче", но соглашение так и не было достигнуто, а сам футболист не возвращался в Россию.

"Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания. На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят", - заявил на пресс-конференции главный тренер "Зенита".

Семак добавил, что если вариантов с его продажей не будет, то игрок останется в Санкт-Петербурге.

27-летний Вендел стал игроком "Зенита" в 2020 году. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. Зимой о покупке бразильца договорился "Фламенго", но позже сделка была отменена.