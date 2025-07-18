«Милан» предложил 12 млн евро за левого защитника «Брайтона»

Первис Эступиньян может продолжить карьеру в Серии А.

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«Милан» ведет переговоры о трансфере 27-летнего левого защитника «Брайтона».

Итальянский клуб предложил 12 миллионов евро за футболиста.

Английскую команду данное предложение не устроило – они хотели бы получить больше за эквадорского игрока. При этом сам футболист дал понять, что хотел бы перейти в «Милан».

В прошлом сезоне Первис Эступиньян провел 30 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.