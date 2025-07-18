Стало известно, сколько "Спартак" заработал на продаже футболок

Московский футбольный клуб "Спартак" получил прибыль с продажи футболок на сумму более 150 млн рублей. Об этом журналистам заявил коммерческий директор "Спартака" Вячеслав Соловьев.

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"Очевидно, что больше всех интерес вызывают формы с фамилиями тех, кто лучше проявляет себя на поле, - сказал Соловьев. - Это [Манфред] Угадьде, Маркиньос. Плюс это молодые игроки. Мы продали футболок больше чем на 150 млн рублей. Это хороший результат, торговля - это одно из самых перспективных направлений".

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в чемпионате страны. В Фонбет - Кубке России красно-белые вылетели от "Ростова" в финале "пути регионов".