«Коринтианс» хочет арендовать полузащитника у «Зенита»

«Коринтианс» хочет вернуть Густаво Мантуана.

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Как сообщает UOL, клуб из Сан-Паулу сделал предложение «Зениту» об аренде полузащитника на сезон.

Переговоры с российской стороной пока не продвинулись, но руководство «Коринтианса» надеется на желание самого футболиста вернуться в клуб.

Мантуан является воспитанником «Коринтианса», за который он выступал три сезона. В «Зенит» бразилец перешел в 2022 году.