«Коринтианс» хочет арендовать полузащитника у «Зенита»

«Коринтианс» хочет арендовать Мантуана у «Зенита». Бразильцы рассчитывают на желание игрока вернуться в клуб (UOL)
«Коринтианс» хочет вернуть Густаво Мантуана.
Как сообщает UOL, клуб из Сан-Паулу сделал предложение «Зениту» об аренде полузащитника на сезон.
Переговоры с российской стороной пока не продвинулись, но руководство «Коринтианса» надеется на желание самого футболиста вернуться в клуб.
Мантуан является воспитанником «Коринтианса», за который он выступал три сезона. В «Зенит» бразилец перешел в 2022 году.