Семшов раскритиковал ожидания от Карпина

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что ждать чемпионства от "Динамо" в первый год Валерия Карпина преждевременно.

— Слишком завышенные ожидания в первый год Карпина. Много говорят о хороших трансферах, но надо сказать, что ни Глебов, который пришел зимой, ни Осипенко не решали высокие задачи. Сергеев — это немного другая история, но и Ваня не был основным в "Зените". Но плюс то, что все новички работали с тренером в сборной и знают требования, — сказал Семшов интервью "РБ Спорт".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги “Динамо” заняло пятое место в чемпионате и вылетели в полуфинале Пути регионов Кубка России, проиграв "Спартаку". Новый сезон бело-голубые начнут дома против "Балтики". Игра пройдет сегодня, 18 июля, в 20:30 по московскому времени.

В розыгрыше Кубка России "Динамо" на групповой стадии сыграет против "Краснодара", "Крыльев Советов" и "Сочи". Первую игру бело-голубые проведут 29 июля на домашнем стадионе против сочинской команды.