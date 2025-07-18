Экс-игроки 2Drots находятся на просмотре в «Матч ТВ»

Владислав Коротаев и Мушвиг Рзаев могут перейти в «Матч ТВ».

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Нападающий Карат и защитник Муш сыграли за «Матч ТВ» в товарищеском матче против FC Vibe (3:2). Форвард отметился победным голом.

Ранее спортивный директор «Матч ТВ» Никита Саламатов заявил, что Карата не будет в клубе из-за высокой зарплаты футболиста.

После завершения пятого сезона WINLINE Медиалиги Рзаев покинул 2Drots, а Карат – СКА. Напомним, форвард является двукратным чемпионом Медиалиги в составе 2Drots.