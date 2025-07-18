Главные обновления в судействе РПЛ перед сезоном. Добавились пять правил и три арбитра!

Сразу два пункта касаются пенальти. Разобрали всё с Игорем Федотовым.

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Новый сезон МИР Российской Премьер-Лиги стартует уже сегодня. На протяжении всего межсезонья мы рассказывали вам об изменениях в клубах — новые руководители, тренеры и, конечно, футболисты, благодаря которым особое внимание приковано к трансферному окну. Но в матчах будут и другие лица. Наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов помог разобраться в нововведениях в судействе. А таких оказалось сразу несколько.

Пять новых правил. Сразу два касаются пенальти

Правило №1. Общение арбитров с капитанами

— Всё-таки инициировали, чтобы капитан мог подходить к арбитру и разговаривать с ним. Судья может ему объяснить эпизод, чтобы тот донёс до своих одноклубников. В первую очередь это связано с тем, чтобы успокоить футболистов и чтобы не было такого, когда судью окружают и протестуют. Если капитан вратарь, то на предматчевом совещании либо уже на поле, когда бросают монетку, арбитр спрашивает, кто будет с ним беседовать. Если этого игрока потом меняют, то назначают следующего – и так далее. Даже если арбитр в штрафной, общается не вратарь.

Правило №2. Касания мяча за пределами поля футболистами, не участвующими в игре

— Следующее изменение касается ситуаций, когда мяч летел за пределы поля, но ещё не покинул его, а запасной игрок совершил касание. Раньше за это назначали свободный удар и давали жёлтую карточку. Теперь жёлтую убрали, потому что появилась конкретика: мяч явно и очевидно покидает поле. За вмешательство — свободный удар, но без карточки. Игроки в таких ситуациях специально зарабатывали жёлтые, чтобы обнулиться и избежать несвоевременной дисквалификации.

Правило №3. Затяжка времени вратарями, когда мяч находится в руках

— Далее — правило против затяжки времени вратарями. Наконец-то с этим начали бороться. Раньше за затяжку полагалось назначать свободный удар, но все понимали, что никто ничего не назначит. И вратари этим злоупотребляли. IFAB решила это исправить, введя правило восьми секунд. Отсчёт начинается не с того момента, когда вратарь овладел мячом, а когда он его полностью контролирует — то есть никого рядом нет и не оказывается давление. Через три секунды арбитр поднимает руку вверх и демонстративно отсчитывает пять секунд, а потом обязан назначить угловой. И игроков дисциплинирует, и наказание не такое жёсткое, как свободный. Считаю, что это правильный шаг. И это уже правило и обязанность для судьи, а не рекомендация.

Правило №4. Двойное касание при исполнении пенальти

— Следующее правило касается пенальти. Раньше были ситуации, когда игрок пробивал 11-метровый и сам себе попадал мячом в опорную ногу. Это наказывалось свободным ударом. В IFAB подумали и решили, что это происходило случайно, а не намеренно. Теперь, если во время удара игрок случайно попадает себе в опорную и забивает, надо перебивать. Если не забивает — свободный удар. А если осознанно бьёт двумя ногами — в любом случае свободный удар в пользу обороны. В серии 11-метровых осталось по-старому: двойное касание = утраченный пенальти.

Правило №5. Расположение судей при пенальти

— Ещё одно изменение при 11-метровых касается уже судей. Раньше помощник арбитра при ударе всегда располагался на линии ворот и контролировал вратаря, а главный смотрел за вбегающими в штрафную и определял правильность пробития. Теперь же при наличии VAR ассистент должен находиться напротив 11-метровой «точки», потому что это отметка «вне игры». Если вратарь отбивает мяч и тот отскакивает к бившему игроку, который затем отдаёт пас набегающему в офсайд партнёру, то ассистент должен фиксировать положение вне игры. Почему-то решили, что это должен делать именно боковой. А за вратарём теперь следит как раз VAR. Если видеоассистентов на игре нет, то всё остаётся по-старому.

В РПЛ появились три новых арбитра. Один уже работал в элите 10 лет назад

— Владислав Целовальников — высокий, хорошая скорость, управление. Если уберёт жесты-паразиты, то всё будет хорошо. Из-за этих жестов начинает путаться и менять решения. В Первой лиге прокатывало, а в РПЛ за такое игроки сожрут и будут клоуном называть. Эти жесты надо просто убрать.

Инал Танашев из Нальчика — быстрый, но надо чуть добавить в уверенности и в судейской наглости.

Плюс Иван Сараев, самый опытный из троих. Он был у меня резервным, когда мы удаляли Виллаш-Боаша в матче «Зенит» — «Крылья Советов». Тренер тогда толкнул Ивана. По Первой лиге нормально у него всё, работал хорошо. Думаю, из всех новичков он выстрелит быстрее всего.