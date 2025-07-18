Полузащитник "Краснодара" может перейти в "Жирону"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Европе. По информации источника, испанская "Жирона" изучает возможность приобретения полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Представители футболиста провели раунд переговоров с испанским клубом, сам футболист готов к переходу.

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 голевых передач. По итогам сезона Сперцян был признан лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги. Рыночная стоимость 25-летнего игрока сборной Армении, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами истекает по окончании сезона-2025/2026.

В 1 туре РПЛ "Краснодар" сыграет на выезде с "Пари НН".