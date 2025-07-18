«Динамо» Махачкала показало выездную форму на новый сезон

«Динамо» Махачкала представило выездную форму на сезон-2025/26.

«Классическое бело-синее сочетание – отсылка к Каспийскому морю, одному из главных символов республики. Ключевой элемент дизайна – карта Дагестана с районами республики.

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Дагестан – страна гор у Каспия. Именно ее мы представляем на полях Мир РПЛ. Уникальный дизайн новой джерси создан клубом. В каждом штрихе – характер «Динамо»: свежесть морского бриза, мощь родного края и благородная синева Каспия», – говорится в сообщении «Динамо».