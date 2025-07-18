Агент объяснил, почему Вендел не интересен зарубежным клубам

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ трудности полузащитника «Зенита» Вендела с поиском новой команды.

18 июля наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел находится в поиске новой команды и если не успеет найти себе новый клуб, останется в Санкт-Петербурге.

– Куда Вендел мог бы уйти?

– Тут дело не в Венделе. Он – очень хороший футболист, тут и говорить нечего. Возможно, у футболиста прописана такая сумма отступных, которую мало кто заплатит.

– Почему?

– Ситуация такая, что Wyscout (сервис футбольной аналитики – «Спорт День за Днем») не показывают российский чемпионат. Смотреть РПЛ можно только на Rustat. Многие футболисты и агенты сталкиваются с тем, что зарубежные команды особо не могут посмотреть за игроками из России, в том числе следить на протяжении сезона. Это касается и российского, и белорусского чемпионатов. Мой клиент Альфред играет в белорусском клубе, куда он перешел из России специально для выступления в еврокубках. Это единственное, что можно увидеть в Wyscout. Все остальное – как будто человек не играет. Одно дело, когда клуб покупает игрока до 500 тысяч евро, то тогда вроде ладно. Но совсем другое дело – приобретение футболиста за 20 миллионов. Простыми игровыми нарезками тяжело это смотреть, легче найти футболиста из другого чемпионата.

– «Зенит» – это известная команда в Европе. Многие знают, что в клубе достаточно легионеров. Почему данный факт касается и петербургской команды?

– Все знают «Зенит». Тем более мы видели, как «Зенит» в одну калитку разнес «Сьон», в который Миранчук перешел из «Локомотива», отказавшись от 1,5 миллионов евро зарплаты и сейчас получая 500 или 300 тысяч евро. На фоне «Сьона» «Оренбург» выглядит лучше. Но при этом все знают, что «Зенит» – это та команда, которая сама переплачивает за футболистов. У некоторых игроков зарплаты чуть ли не по 5-6 миллионов евро. Надо же понимать, если этот футболист пойдет в Европу, то сумма должна вырасти с 6 до 12 миллионов евро. Ни одна команде не заплатит такую зарплату, кроме разве что «Реал Мадрида». Но Венделу туда рановато.

– Если Вендел не найдет себе команду, то он продолжит падать в цене?

– Я думаю, что Вендел останется в «Зените». У Вендела уйдет определенная мотивация. Он же играл за «Зенит» и думал, что его все клубы разберут. Другое дело, что он как Малком может пойти за сумасшедшие деньги в Саудовскую Аравию. Бразильцев мало интересует футбол, они про деньги.

В любом случае Вендел очень хороший футболист. Для «Зенита» было бы супер, если бы он не нашел себе новый клуб, – отметил Селюк.