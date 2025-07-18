Агент Мозеса высказался о будущем нападающего в "Краснодаре"

Футбольный агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы нападающего "Краснодара" Мозеса Кобнана, высказался о будущем своего клиента.

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"Будущее Кобнана? Мы открыты к предложениям, возможно, уйдем в аренду", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Мозес Кобнан выступает за "Краснодар" с января 2023 года. Нападающий провел за южан во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нигерийца в 900 тысяч евро, контракт футболиста с клубом истекает летом 2028 года.