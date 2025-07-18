Защитник «Зенита» нашел себе новую команду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход защитника Сергея Волкова в «Сочи».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Волков перейдет в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/26 без права выкупа.

«Это правда, что Сергей Волков переходит в «Сочи» на правах аренды», — цитирует Медведев «РБ Спорт».

Волков перешел из «Краснодара» в «Зенит» летом прошлого года за 5+2 млн евро. В сентябре у 22-летнего футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, из-за чего он выбыл на длительный срок. За сине-бело-голубых защитник сыграл в 6 матчах.

20 июля (воскресенье). РПЛ. 1-й тур. «Зенит» — «Ростов». Санкт-Петербург. «Газпром Арена». Начало в 18:00.