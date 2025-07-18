Из дома Мишеля Платини украли около 20 трофеев

Неизвестные ограбили дом бывшего футболиста сборной Франции Мишеля Платини в резиденции Буш-дю-Рон, украв около 20 трофеев. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

По информации источника, Платини успел увидеть человека в черной одежде с капюшоном, а затем обнаружил исчезновение около двадцати кубков и медалей.

Прокуратура Марселя подтвердила начало расследования по факту взлома, совершенного в доме Платини. Преступник скрылся с места происшествия, Платини не пострадал.

Платини 70 лет, в качестве игрока он три раза становился обладателем "Золотого мяча", становился чемпионом Европы и бронзовым призером первенства мира. Вместе с "Сент-Этьеном" он становился чемпионом Франции, с "Ювентусом" дважды выигрывал первенство Италии, побеждал в кубке страны и становился обладателем Кубка европейских чемпионов, Межконтинентального кубка и Суперкубка Европы. С 2007 по 2015 год Платини возглавлял Союз европейских футбольных ассоциаций.