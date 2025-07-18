«Зенит» презентовал игровую форму к новому сезону Мир РПЛ.

«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита».

Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию – все это в равной степени относится к городу и клубу.

Так родилась идея для новой игровой формы «Зенита», главными элементами которой стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр», вантовый мост Западного Скоростного Диаметра.

Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству – и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых», – говорится в сообщении «Зенита».