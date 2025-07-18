«Зенит» представил форму к сезону РПЛ с элементами «Газпром Арены» и «Лахта Центра»: «В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом»
«Зенит» презентовал игровую форму к новому сезону Мир РПЛ.
«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита».
Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию – все это в равной степени относится к городу и клубу.
Так родилась идея для новой игровой формы «Зенита», главными элементами которой стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр», вантовый мост Западного Скоростного Диаметра.
Узнаваемые пространственные доминанты, они отражают прогресс и постоянное движение к совершенству – и эти смыслы тесно переплетаются с задачами и идеалами сине-бело-голубых», – говорится в сообщении «Зенита».
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