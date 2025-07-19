Стала известна вероятная дата проведения Финалиссимы между Испанией и Аргентиной

Финалиссима между Испанией, являющейся победителем чемпионата Европы — 2024, и обладателем Кубка Америки 2024 года — Аргентиной, как и подтверждалось ранее, состоится в марте 2026 года. Об этом сообщает известный журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, одноматчевый турнир пройдёт в период с 17 по 25 марта. Точная дата станет известна позже. Отмечается, что место проведения пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что в календаре 2025 года нет места для проведения Финалиссимы.

Напомним, это будет второй розыгрыш Финалиссимы в истории. Первым победителем турнира является сборная Аргентины. В решающем матче небесно-голубые разгромили сборную Италии со счётом 3:0.