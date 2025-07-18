«Динамо» вырвало ничью у новичка РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Брайан Александр Хиль. На 48-й минуте счет сравнял защитник Хуан Касерес.

О назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

В следующем туре «Динамо» примет «Ростов», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 26 июля.