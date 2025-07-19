«Спартак» объявил состав на первый матч в сезоне РПЛ

Московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Денисов, Бабич, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

«Динамо»: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Сердеров, Агаларов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Следующий матч красно-белые проведут также на домашнем стадионе и сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб следующий тур сыграет снова на выезде и сразится с «Оренбургом» 27 числа. Начало матча — 17:30 мск.

Прошлый сезон красно-белые завершили разгромной победой над подмосковными «Химками» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. Махачкалинский клуб занял 11-е место в РПЛ, набрав 29 баллов.