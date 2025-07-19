Легендарный футболист «Челси» захотел переехать в Россию

30-летний французский защитник Курт Зума, который принадлежал лондонскому «Челси» с 2014 по 2021 год, готов перейти в московское «Динамо», главным тренером которого является Валерий Карпин. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свой источник.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, опытный защитник желает провести следующий сезон в новом для себя национальном чемпионате. По этой причине его очень привлекает переезд в Россию.

В данный момент Курт Зума является свободным агентом, поскольку его контракт с лондонским «Вест Хэмом» уже истек. Таким образом, «Динамо» сможет подписать защитника бесплатно.

Тем не менее о каких-либо договоренностях говорить пока рано.

Прошлый сезон Зума провел в саудовском клубе «Аль-Оруба», где выступал на правах аренды. Француз принял участие в 20 матчах и записал на свой счет один забитый мяч.